La Corée du Nord teste un nouveau missile hypersonique à combustible solide

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé l'essai d'un nouveau missile hypersonique à combustible solide de moyenne à longue portée, a indiqué mercredi l'agence d'Etat KCNA, saluant la «valeur stratégique militaire importante» de la nouvelle arme.

Une vidéo diffusée par KCNA montre le missile en train d'être placé sur son véhicule de lancement, sous le regard de Kim Jong Un et d'un groupe de soldats en uniforme, avant que le missile décolle en laissant derrière lui un panache de fumée et de flammes.Le Nord a ainsi mis au point «une autre arme stratégique offensive puissante» et atteint son objectif de se doter de missiles «de différentes portées, à combustible solide, à ogive contrôlée et à ogive nucléaire», a déclaré M. Kim, cité par l'agence.L'essai, réalisé tôt mardi, portait sur un «nouveau type de missile balistique à propergol solide de portée intermédiaire», nommé Hwasongpho-16B et «chargé d'une ogive hypersonique», a détaillé KCN

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



