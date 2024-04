Séisme de magnitude supérieure à 7 près de Taïwan

Un séisme sous-marin de magnitude supérieure à 7 s'est produit mercredi près de Taïwan, le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans, déclenchant dans la région des alertes au tsunami avant que le risque ne soit finalement écarté. A Hualien, sur la côte orientale de Taïwan, près de l'épicentre, deux immeubles se sont effondrés, ont annoncé les pompiers, faisant craindre qu'il y ait des victimes. "Deux bâtiments se sont effondrés et des personnes seraient prises au piège.

Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment", a déclaré un responsable des pompiers de ce port de près de 100.000 habitants, situé au pied d'une chaîne de montagnes et de gorges

