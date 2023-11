La guerre entre Israël et le Hamas continue

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée lundi 13 novembre dans son 38e jour. Dans la journée, le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a affirmé que le Hamas « a perdu le contrôle à Gaza » et ses combattants « fuient vers le sud », alors que les combats entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien se concentrent depuis des jours à Gaza-ville. Des civils « pillent les bases du Hamas.

Ils ne croient plus au gouvernement (du Hamas, ndlr) », a ajouté Yoav Gallant, dans un message vidéo diffusé par plusieurs chaînes de télévision. Le Hamas n'a pas réagi dans l'immédiat à ces déclarations. Le vice-ministre de la Santé du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza, Youssef Abou Rich, a indiqué lundi à l'Agence France Presse que tous les hôpitaux du nord du territoire côtier étaient désormais « hors service », faute de carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs d'électricité

:

CNEWS: Israël-Hamas : Emmanuel Macron «exhorte Israël à cesser» les bombardements tuant des civils à GazaAlors que l’armée israélienne a frappé la Syrie en riposte à un drone qui s’est abattu dans une école, le gouvernement a accepté de réaliser des pauses dans le nord de Gaza . Suivez les dernières informations en direct.

La source: CNEWS | Lire la suite »

ACTUFR: Guerre Israël-Hamas : les hôpitaux de Gaza pris au piège dans les combatsDes milliers de Palestiniens espèrent quitter le site de l'hôpital al-Chifa sans eau ni électricité et pris au piège de combats entre le Hamas et l'armée israélienne.

La source: actufr | Lire la suite »

LACROİX: Israël-Hamas: l'Arcom appelle les médias à éviter les généralisations et les stéréotypesIl faut éviter «les généralisations hâtives, les stéréotypes et le sensationnalisme» quand on parle à l'antenne du conflit entre Israël et le Hamas , qui est «particulièrement sensible», a rappelé mardi le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, aux télés et aux radios.

La source: LaCroix | Lire la suite »

SUDOUEST: Guerre Israël-Hamas : les médias de l’audiovisuel appelés à éviter les généralisations et les stéréotypesLe régulateur de la télévision et de la radio a reçu mardi des représentants de médias pour « échanger sur le traitement » du conflit Israël- Hamas et rappeler leur responsabilité

La source: sudouest | Lire la suite »

LESECHOS: Guerre Israël-Hamas: Israël accepte des «pauses» quotidiennes à GazaL'Elysée a tenu jeudi une conférence humanitaire pour la population civile de Gaza . Washington a annoncé qu'Israël donnait son accord pour des trêves de quatre heures par jour dans le nord de Gaza .

La source: LesEchos | Lire la suite »

20MİNUTES: Guerre Hamas-Israël : Qui sont ces juifs de France dans les manifestations en soutien à Gaza ?Depuis quelques semaines, les membres du Tsedek défilent dans les manifestations en soutien aux Palestiniens

La source: 20Minutes | Lire la suite »