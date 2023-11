Une parenthèse holistique L'expérience Feel Good de Madame Figaro vous convie les 17 et 18 novembre dans un lieu immersif au cœur du IIe arrondissement de Paris avec différents espaces thématiques : la salle de bains, le labo, le jardin… L’occasion d’écouter des talks inspirants avec des experts passionnés (Sophie Carbonari, Thierry Marx, Constance Jablonski, Susan Oubari, Fabrice Midal, Nadia Volf...

) mais aussi de vous accorder un soin (avec Algotherm, Elizabeth Arden, Charlotte Muller ou encore myBlend), une consultation privée en tarologie ou naturopathie et d’essayer différents sports ou pratiques méditatives. Un programme riche qui aidera chacune à gagner en énergie et sérénité. Les 17 et 18 novembre, de 9 heures à 19 heures, à l'Atelier Richelieu, 60, rue de Richelieu, 75002 Paris. À partir de 30 €. Infos sur feelgood.madame.lefigaro.fr Se ressourcer au cœur de la Provence Direction le Couvent des Minimes, une adresse incontournable pour une parenthèse bien-être dans le Sud qui rouvre ses portes après trois ans de travau

RMCSPORT: Ligue 2: une première encourageante pour l’opération gratuité du Paris FCAvec le lancement de son dispositif de billets gratuits en Ligue 2, le Paris FC a séduit un nouveau public, samedi soir, au stade Charléty. 6.500 supporters étaient présents en tribunes.

LE_FİGARO: Paris : un homme suspecté d’un viol et d’une tentative de viol dans deux immeublesLes faits ont eu lieu samedi après-midi dans les parties communes de deux immeubles, dans les 8e et 17e arrondissements. Le suspect a été interpellé.

LOBS: Marche contre l’antisémitisme : une immense foule de manifestants défile à ParisUne « grande marche civique » contre l’antisémitisme est organisée ce dimanche à Paris à l’appel des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, un mois après les attaques du Hamas en Israël et en réponse à la montée des actes hostiles envers les Juifs.

LE_FİGARO: À Paris, les animateurs du périscolaire se mettent en grève pendant une semaineÀ partir de ce lundi 13 et jusqu’au vendredi 17 novembre, les parents de jeunes enfants vont devoir faire sans cantine et sans périscolaire et s’organiser en conséquence.

20MİNUTES: Violences conjugales à Paris : Une femme poignarde mortellement son mari dans le 19e arrondissementLes faits se sont produits dans un appartement du 19e arrondissement où, selon les premiers éléments recueillis par les policiers dépêchés sur place, un différend de couple a éclaté pour un motif inconnu

CLOSERFR: Paris : un homme hospitalisé dans un état grave après une mystérieuse agressionDans la nuit de vendredi 10 novembre 2023, une violente agression a secoué le XIXe arrondissement de Paris , rue de Belleville.

