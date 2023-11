Dua Lipa dévoile son nouveau single Houdini

Une clé pincée entre les dents, un émoji menottes, une énigme à décrypter et une nouvelle chevelure flamboyante. Dua Lipa est de retour. Ce vendredi, aux premières heures de la nuit, la princesse de la pop dévoile Houdini, nouveau single pour une nouvelle ère annoncée par un prochain album.

La chanteuse compare son titre à un moment de vie bien précis : celui que l'on ressent quand, « à 4 heures du matin la nuit touche à sa fin, on est un peu en sueur mais on ne veut pas que la fête se termine ». La star britannico-albanaise a dévoilé un premier extrait, avant la sortie du clip, que vous retrouvez à la fin de cet article. La recette qui fait le succès de Dua Lipa reste inchangée - preuve qu'en trois opus, la chanteuse a affirmé son ADN artistique - avec tous les ingrédients d'un tube en puissance : mélodie ultra-rythmée, refrain entêtant, et paroles aussi efficaces qu'évocatrices. « Catch me or I'll go » , défie la chanteus

