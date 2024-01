La droite accuse le Conseil constitutionnel de coup d'État

La droite est partie en guerre ce vendredi 26 janvier contre le Conseil constitutionnel, accusé de « coup d’Etat » pour avoir censuré une grande partie de la loi immigration. Une remise en cause « très préoccupante » des institutions, a réagi le président de l’institution Laurent Fabius, mettant en avant une décision purement « juridique ».

Possible candidat des Républicains (LR) à la présidentielle de 2027, Laurent Wauquiez a sonné la charge quelques heures après la décision des Sages, en dénonçant « un coup d’Etat de droit ».« Non seulement c’est faux, mais d’une certaine manière, c’est une remise en cause des institutions. Et donc je trouve ça très préoccupant », a critiqué Laurent Fabius sur France 5 vendredi soir.'Je trouve que les propos qui ont été tenus sont très préoccupants. Attaquer le Conseil constitutionnel pour une décision parfaitement régulière et dire : 'C'est un coup d'État', non seulement c'est faux et c'est une remise en cause des institutions.'@LaurentFabius dans #CàVou





