Alors que, dans les ministères, certains ont déjà commandé leurs cartons, il n’existe guère d’autre certitude que celle-ci : il y aura un conseil des ministres cette semaine. Quand, avec qui, et pour faire quoi ? C’est une autre histoire. Quand, d’abord ? Normalement, mercredi, comme c’est la tradition. Mais il peut être repoussé jusqu’à vendredi.

Cela avait été le cas en juillet, lors du dernier remaniement, ce qui pourrait donner un peu de temps à Emmanuel Macron pour peaufiner le prochain gouvernement, qui doit donc se retrouver autour de la table du salon Murat, à l’Élysée.Qui sera choisi par le président de la République pour prendre la tête du gouvernement ? Ce ne sera pas Richard Ferrand, fidèle macroniste, qui a fait savoir qu’il ne comptait pas revenir en politiqueJulien Denormandie, lui, n’a rien fait savoir. L’ancien ministre du Logement, puis de l’Agriculture est un fidèle grognard du président, qui l’a accompagné dès les premières heures de la conquête du pouvoi





