Identification d'une victime du 11 septembre 2001 : une étape cruciale dans le processus de deuil

Le 11 septembre 2001 reste un jour indélébile dans la mémoire collective mondiale, symbolisant à la fois l'horreur du terrorisme et la résilience humaine, rappelle The Mirror. Plus de deux décennies plus tard, le travail minutieux et continu des médecins légistes de New York a permis de percer l'un des nombreux mystères encore non résolus de cette journée sombre.

Cette avancée majeure concerne l'identification formelle de John Ballantine Niven, cadre chez Aon Risk Services, qui travaillait dans les tours jumelles ce jour-là. Cette révélation n'est pas seulement une victoire scientifique ; elle représente une étape cruciale dans le long processus de deuil pour sa famille et honore la mémoire de tous ceux qui ont péri lors de cette tragédie. Niven, père de famille et professionnel accompli, faisait partie des milliers de personnes dont la vie a été fauchée brutalement lors de l'attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol américain





