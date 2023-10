L’Europe fournirait à la Russie des composants pour fabriquer des missiles, selon une enquête

Des Occidentaux liés à la fabrication de missiles russes ? Dans une enquête publiée le 25 octobre dernier, le média indépendant russe The Insider accuse l’Europe de «continuer à fournir des équipements et des composants aux fabricants de missiles russes». Une lourde accusation repérée par Courrier international et relayée par BFM Business ce vendredi 27 octobre.

ETC Electronics fournirait également des puces américaines de Texas Instruments nécessaires à la production de ces missiles. Or, la société chinoise est sur la liste noire des entreprises identifiées par l'ONG Leave Russia, qui répertorie les entreprises étrangères ayant des activités avec la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

