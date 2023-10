Pierre Le Roy: «La course qui me fait rêver, c’est le Vendée Globe»

Comment se sont passés ces derniers mois depuis que vous avez décidé de vous lancer à fond dans la course au large ? « J’ai effectivement changé de vie. Jusqu’à l’année dernière, j’avais deux activités, prévisionniste à Météo France et coureur au large sur des petits bateaux, les minis 6.50. Et Benjamin Ferré, qui va faire le Vendée Globe, m’a proposé de rejoindre son équipe.

Pour s’y préparer, il y a une grande marche à franchir en venant des petits bateaux parce que les bateaux sont plus gros, ça demande une équipe, une organisation beaucoup plus importante. Intégrer une équipe, la manager, naviguer sur ces bateaux-là, être co-skipper, pour moi c’est de l’expérience pour être prêt pour démarrer mon projet, je l’espère en 2025.

