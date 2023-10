Amende pour le prof d’anglais qui avait brûlé les copies du bac pour protester

Peut-on enfreindre la loi afin de dénoncer une politique éducative que l’on juge nocive pour ses élèves ? Le vendredi 9 mai, Victor Immordino, professeur d’anglais dans un lycée professionnel du XVIIe arrondissement de Paris a choisi de « prendre ce risque ».

Alors, ce matin-là, devant son lycée, une poubelle et de l’essence à briquet à la main, il incendie 63 copies du bac. « Un acte de contestation qui avait vocation à être médiatisé »Plusieurs médias recueillent alors les propos du jeune prof de 30 ans afin qu’il détaille ses critiques contre l’Éducation nationale.

Celui qui est aujourd’hui garçon de café maintient, face aux questions du tribunal, avoir avant tout « pensé aux élèves avant de commettre cet acte (…) La bienveillance qu’ils ont tous reçu après cet acte leur a permis de repasser l’examen dans de meilleures conditions. L’objectif était de faire réfléchir à nos méthodes d’enseignement. headtopics.com

Or, « il ne fait pas de doute que les questions autour des méthodes d’enseignement sont d’intérêt général, plaide Me Chauffray. Monsieur Victor Immordino a d’ailleurs reçu beaucoup de messages de soutien de la part de professionnels de l’Éducation nationale. » Une notion contestée par les trois juges, selon qui Victor Immordino aurait pu dénoncer les méthodes de l’Éducation nationale via ses syndicats.

« C’est une ville fantôme » : la chasse à l’homme continue après la tuerie dans le Maine, les habitants confinés La mort d’une influenceuse beauté de 25 ans, Juliana Rocha, confirmée après deux mois de mystérieuse disparition en ligne headtopics.com

France Actualités

Lire la suite:

LeParisien_75 »

Lycamobile condamné à Paris à 10 millions d’euros d’amendeUn « système complexe et élaboré de blanchiment » et une « escroquerie » fiscale: les sociétés françaises de Lycamobile ont été condamnées jeudi à 10 millions d’euros d’amende, l’ancien PDG du groupe se voyant infliger de la prison ferme pour complicité d’une partie des faits. Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Clermont - Nice du 27 octobreNotre pronostic : Nice s’impose à Clermont (1.82) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille – AEK Athènes du 26 octobreNotre pronostic : Marseille bat l’AEK et moins de 4,5 buts dans le match (1.96) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Liverpool - Toulouse du 26 octobreNotre pronostic : Liverpool bat Toulouse par au moins deux buts d’écart (1.46) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Panathinaïkos – Rennes du 26 octobreNotre pronostic : match nul entre le Panathinaïkos et Rennes (3.25) Lire la suite ⮕

Nouvelle amende pour Trump pour ses propos à son procès civilScène inhabituelle au procès civil de Donald Trump: l’ancien président des Etats-Unis a dû s’expliquer à la barre mercredi sur de nouveaux commentaires offensants à l’extérieur de la salle d’audience et a écopé d’une deuxième amende, de 10.000 dollars, après avoir plaidé en vain le malentendu. Lire la suite ⮕