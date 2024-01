L’Equateur en état d’alerte. Le président Daniel Noboa a décrété lundi l’état d’urgence, y compris dans le système pénitentiaire, à la suite de l’évasion de l’ennemi public N°1, Adolfo Macias, alias « Fito », chef du plus grand gang criminel, et de soulèvements dans des prisons. « Je viens de signer le décret sur l’état d’urgence pour que les forces armées aient tout le soutien politique et juridique dans leurs actions », a indiqué Daniel Noboa dans une vidéo diffusée par la présidence.

L’armée est ainsi autorisée à opérer pendant 60 jours au maintien de l’ordre dans les rues et les prisons du pays où un couvre-feu a été déclaré entre 23H00 et 05H00 heure locale.Les forces de sécurité « sont à pied d’oeuvre pour retrouver cet individu extrêmement dangereux » qui aurait fui dimanche « quelques heures » avant une opération de contrôle menée dans la prison de Guayaquil (sud), a déclaré le secrétaire à la communication du gouvernement Roberto Izurieta, évoquant des « infiltrations





