La consommation de drogues d’Elon Musk préoccupe les dirigeants de ses entreprises et investisseurs, et ce n’est pas juste une histoire de pétards. Les comportements étranges et imprévisibles d’Elon Musk seraient-ils dus à un usage régulier de drogues en tout genre ? La possibilité inquiète beaucoup de monde autour de l’homme d’affaires.

LSD, cocaïne, MDMA, kétamine… Elon Musk serait-il un peu trop porté sur les drogues pour le bien-être de ses entreprises ? Un long article du Wall Street Journal raconte comment de nombreuses personnes dans l’entourage de l’homme d’affaires s’inquiètent des passe-temps psychotropes un peu trop fréquents de Musk. Des habitudes qui expliqueraient certains de ses comportements imprévisibles selon des proches





