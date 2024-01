François Lamy, consultant sportif à la JL Bourg, clarifie sa situation avec l'ASVEL

François Lamy est consultant sportif à la JL Bourg depuis 2022. Alors que Tony Parker a indiqué qu'il était "toujours à l'ASVEL", là où il a déjà officié en tant que conseiller du président puis General Manager, l'ancien assistant-GM du Zalgiris Kaunas partage ses clarifications. Agent de joueur durant 21 ans, François Lamy (48 ans) a mis ses connaissances et son réseau au service des clubs professionnels depuis quelques années.

Le Breton a longtemps aidé Pascal Donnadieu à construire ses effectifs à Nanterre avant de le faire à l’ASVEL une première fois entre 2019 et 2021, et à la JL Bourg depuis. Toujours en lien avec l’ASVEL, mais peu actif sur Villeurbanne cette saison, il pourrait reprendre du galon chez le pensionnaire de l’EuroLeague à l’avenir même si aucune proposition ne lui a été formulée à ce jour. Cette collaboration avec la JL Bourg rend cette possibilité encore plus crédible car les deux hommes forment un duo efficace en Bresse, sous la houlette du président Julien Desbottes. Le président de l’ASVEL Tony Parker indique que vous travaillez toujours pour l’ASVEL à ce jour





