L'abdominoplastie : une solution pour retrouver un ventre plat

Un ventre détendu ou protubérant peut être la conséquence d'un excès de graisse, d'une faiblesse des muscles abdominaux, de grossesses antérieures ou, tout simplement, d'un relâchement de la peau qui a perdu son élasticité. Quelle que soit la raison, une réparation esthétique est possible par 'abdominoplastie'.

L'objectif de cette intervention est de supprimer les amas graisseux, de rapprocher les muscles abdominaux, de modifier l'aspect du nombril, d'enlever les vergetures et les plis, et de retendre la peau du ventre vers le bas. Cette opération est très fréquemment pratiquée en chirurgie réparatrice et esthétique car elle permet de retrouver l'esthétique de la partie centrale du corps et d'affiner la silhouette. Cette intervention permet aussi, le plus souvent, de perdre quelques kilos





