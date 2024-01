S'adapter au dérèglement climatique : le nouveau défi du ministère de la Transition écologique

Christophe Béchu le 23 janvier 2024 au Museum national d'Histoire naturelle "S'adapter", c'est le nouveau maître mot au ministère de la Transition écologique. Conscient que les objectifs de réduction d'émission de CO2 risquent de ne pas être atteints, il mise désormais sur une série de mesures pour que le pays soit prêt à en supporter les conséquences à long terme.

À défaut d'avoir réussi à limiter suffisamment le réchauffement climatique, il va falloir vivre avec : c'est en substance ce que disait"ce parent pauvre des politiques publiques : la question de l'adaptation"."L'adaptation au dérèglement climatique est un chantier que nous avons lancé il y a un an : comment, par rapport à un dérèglement climatique réel et dont nous constatons les effets, on adapte notre pays, comment on le protège." Pas question de renoncer évidemment au volet"atténuation et baisse des émissions" de la planification écologique, mais plutôt d'admettre avec pragmatisme l'idée que le monde ne reviendra pas en arrière, puisqu'il peine déjà à décélérer sur ces question





