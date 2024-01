Quelle lingerie porter au quotidien ? Si beaucoup optent pour un choix confortable, sachez que la lingerie a la capacité de souligner vos courbes et se transforme en alliée séduction. Pour qu’elle remplisse son rôle, misez sur un modèle adapté aux circonstances, à la tenue et surtout, à votre morphologie. Une lingerie pour votre morphologie Comme vous devez le savoir, les besoins en soutien-gorge diffèrent d’une poitrine à une autre.

L’idéal serait donc de choisir un soutien-gorge push-up qui apporte du volume si vous avez une petite poitrine. Inversement, une forte poitrine aura besoin d’un bon maintien. Pour ce faire, rien de tel qu’un soutien gorge corbeille, ou même emboîtant. Au niveau du bas, la culotte classique reste un choix passe-partout. Quoi qu’il en soit, en élargissant les hanches, le shorty peut rééquilibrer une silhouette en V. L’inverse est valable si vous avez une silhouette en A, c’est-à-dire gommer la zone des hanches avec une culotte fine comme un strin





closerfr » / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les caractéristiques des CancersDécouvrez les traits de personnalité des Cancers et leur attachement à la vie domestique.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

Horoscope de la semaine pour chaque signeDécouvrez les conseils astrologiques personnalisés pour chaque signe pour la semaine à venir.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Smoking, paillettes, dentelle… Quelle tenue de fête choisir pour le nouvel an ?Robes à paillettes, bijoux chatoyants, détails élégants… au lendemain de Noël, il est déjà temps penser à sa tenue de fête pour célébrer le nouvel an avec style. L’occasion de se mettre sur son 31 et d’oser.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Comparaison entre le Galaxy S23 et le Pixel 8 : quel smartphone compact choisir ?Découvrez les différences entre le Galaxy S23 et le Pixel 8 pour choisir le meilleur smartphone compact. Lequel est fait pour vous ?

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

Les acteurs de Malcolm : que sont-ils devenus ?Découvrez ce que sont devenus les acteurs de la série Malcolm, 17 ans après la fin de la série.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Les It-bags à ne pas manquer cet hiver et en 2024Découvrez les It-bags incontournables de cet hiver et de l'année 2024, avec en tête le sac Squeeze de Loewe, un classique revisité qui promet de devenir iconique.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »