Killian Hayes rêve des Jeux Olympiques 2024 avec l'équipe de France

Équipe de France - Encore jamais aperçu sous le maillot bleu avec les A, Killian Hayes rêve des Jeux Olympiques 2024. Englué dans une saison NBA déprimante avec les Pistons, l'ancien choletais s'en est ouvert au micro de Basket USA.(1,96 m, 22 ans) n’a plus porté le maillot bleu depuis pratiquement six ans, à l’occasion de la Coupe du Monde U17 conclue avec une médaille d’argent.

Pire, le meneur des Pistons s’est même brouillé un temps avec la Fédération, suspendu pendant six semaines pour n’avoir pas répondu aux appels de Jean-Aimé Toupane pour le championnat d’Europe U20 en 2019.BasketUSA . « Ce n’était pas ma catégorie d’âge et je voulais vraiment bosser tout l’été pour être prêt pour ma première saison professionnelle. C’était la raison principale pour laquelle j’ai décliné la sélection et rien d’autre. J’ai toujours aimé la France, j’ai toujours voulu la représenter et aujourd’hui si j’ai l’occasion de prétendre à une place dans l’équipe, ce serait vraiment un honneur de porter le maillot ble





Pendant les Jeux olympiques, 34 000 journalistes seront accueillis à ParisEn plus des structures mises à disposition par l’organisation olympique, la Ville de Paris offrira la possibilité aux journalistes accrédités (ou non) aux JO, un espace de travail en plein cœur de la capitale. Avec bureaux, zones d’interviews, restaurants et café. Elle vient d’en dévoiler les contours.

Calendrier JO de Paris 2024 : les grandes dates à retenir des Jeux Olympiques et ParalympiquesÀ l'approche de l'été 2024, Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, le plus grand événement jamais organisé en France. Retrouvez ici toutes les dates à retenir avant les Jeux olympiques 2024.

Vendée : amputé des quatre membres, Pierre Rabine rêve des Jeux olympiquesAprès avoir perdu ses bras et ses jambes dans un accident de travail, le Yonnais Pierre Rabine passe 20 heures par semaine dans l'eau, en quête d'exploits.

Killian Malwaya : le potentiel retrouvéLongtemps considéré comme le plus gros potentiel de la génération 2005, Killian Malwaya se relance sous les couleurs de l'ALM Évreux après une année peu productive à Paris. Dans le Top 10 des meilleurs marqueurs du championnat, le prospect justifie pleinement son potentiel.

Test du Philips 65OLED808 : une excellente polyvalence pour le Home Cinéma et les jeux vidéoLa série OLED808 de Philips appartient au segment du milieu de gamme pour la marque et embarque une dalle OLED capable d’afficher une définition Ultra HD poussée par le système Google TV pour l’animation.

Le catalogue d'Apple Arcade s'enrichit avec de nouveaux jeuxLe catalogue d’Apple Arcade a bien grossi en 2023, avec plusieurs dizaines de nouveaux jeux publiés régulièrement depuis janvier dernier. De manière générale, nous jugeons l’ensemble de ces nouvelles sorties très positivement.plutôt que la quantité. Et cela paye sur le long terme ! Car si la critique à l’égard d’un catalogue réduit pouvait s’entendre il y a quelques années, désormais, il faut bien le dire, le service à de vrais arguments à faire valoir.. Le prix de deux jeux iOS premium environ. C’est particulièrement bon marché, d’autant plus quand on voit la liste des titres qui ont enrichi le catalogue cette année.Contrôlez les 4 tortues les plus célèbres de la planète et tentez de retrouver leur maître Splinter, dans cette superbe adaptation mobile de l’univers Ninja Turtles. L’action est omniprésente, les combats fréquents, le rythme soutenu. En plus, on profite de ce style graphique bande dessinée très appréciable. En sommes, un excellent jeu de hack-and-slash, facile à prendre en main et surtout très prenant

