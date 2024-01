Inondations et changement climatique : pour Jean Viard, "si tout le monde ne se dit pas : je suis responsable, on ne va pas y arriver"

Les inondations répétées dans le Pas-de-Calais nous montrent qu’il va falloir apprendre à vivre avec ces événements climatiques. Décryptage avec le sociologue Jean Viard. Neuf ans jour pour jour après l'attentat contre "Charlie Hebdo", le journaliste Riss, directeur de la publication, insiste sur la nécessaire défense de la laïcité et regrette la complaisance de certains pour l'idéologie islamiste.





Inondations à Blendecques : les habitants expriment leur désarroiDepuis le 3 novembre 2023, des crues successives ont fait monter les eaux jusqu'à sept fois en deux mois dans un quartier de Blendecques (Pas-de-Calais). Les habitants expriment leur inquiétude face à ces inondations récurrentes.

Crues dans le Pas-de-Calais : « Trois inondations en deux mois, ça commence à faire beaucoup »À peine un mois et demi après la dernière crue, le Pas-de-Calais a été de nouveau placé en vigilance rouge inondations mardi 2 janvier au soir, en particulier sur les abords de l’Aa, dans le secteur de Saint-Omer. À Arques, non loin des marais audomarois, les habitants sont résignés.

Inondations dans le Pas-de-Calais: comment fonctionnent les méga-pompes déployées ce jeudiPour faire face à la montée des eaux dans le Pas-de-Calais, quatre nouvelles méga-pompes ont été installées dans la matinée de ce jeudi 4 janvier. Elles seront en place 24 heures sur 24.

Jean-Loup Dabadie, le scénariste de sa vieDans son livre intitulé 'Jean-Loup Dabadie, le scénariste de sa vie', Christophe Tardieu analyse les scénarios laissés par cet auteur prolifique et conteur formidable des années 1970 et 1980. Il se penche sur la France de Pompidou, la bagnole et les mœurs en pleine révolution, à travers les films les plus célèbres de Dabadie. L'auteur explore également comment Dabadie s'est adapté à des réalisateurs aussi différents que Claude Sautet, Yves Robert, Claude Pinoteau et François Truffaut. Le talent de Dabadie résidait-il également dans son adaptation ?

La gratuité des transports à Montpellier : une avancée significative selon Jean-Louis Sagot-DuvaurouxJean-Louis Sagot-Duvauroux, auteur de « Pour la gratuité », réagit à la mise en place de la gratuité des transports à Montpellier et souligne son importance en termes de faisabilité et de solidarité.

« Cela pose des problèmes d’équité » ; Jean-Denys Choulet et Roanne ne comprennent pas le report du match contre le BCMBetclic ELITE - Jean-Denys Choulet revient sur le report de la rencontre entre Roanne et le BCM Gravelines-Dunkerque.

