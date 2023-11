Israël-Hamas : pourquoi certaines manifestations pro-Palestine en France sont-elles interdites ?

Pourquoi les rassemblements pro-palestiniens sont-ils autorisés dans certaines villes et interdites dans d’autres ? Et pourquoi, d’un endroit à l’autre, les tribunaux administratifs prennent-ils parfois des décisions différentes sur ce sujet sensible ?

Ces questions se posent après un week-end où une certaine confusion a été constatée face à ces initiatives de soutien à la cause palestinienne. À Paris, une manifestation, prévue samedi 28 octobre, avait été interdite par la préfecture de police.

À Nice et Montpellier, la préfecture avait, elle aussi, décidé d’interdire les rassemblements. Mais dans les deux cas, la décision a été retoquée par le tribunal administratif qui a permis la tenue des cortèges. Dans le même temps, des manifestations ont eu lieu notamment à Strasbourg, Marseille ou Brest avec le feu vert de la préfecture. headtopics.com

Mais Laurent Nunez a donc interdit la manifestation de ce samedi 28 octobre organisée par le collectif Urgence Palestine.

« Ces derniers temps, les tribunaux administratifs ont plutôt retoqué les interdictions des préfets. headtopics.com

« Dans le premier cas, le rassemblement était organisé par deux jeunes femmes qui n’appartenaient à aucun collectif. Alors que la manifestation du 28 se tenait à l’initiative de l’association France Palestine Solidarité 06, qui est connue localement« agit dans un but pacifiste et prône le cessez-le-feu et une paix juste et durable au Proche-Orient ».

Autre bon point aux yeux du juge : les associations du collectif ont indiqué qu’elles avaient un service d’ordre interne pourLe profil des organisateurs et leur capacité à éviter les débordements haineux ou antisémites sont donc des éléments cruciaux. headtopics.com

Israël-Hamas : les députés de «La France insoumise sont des serpillières du Hamas», lance Sébastien...Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas: La stratégie de l'armée israélienne «est de détruire définitivement le Hamas»L'armée israélienne a pour objectif de détruire définitivement le Hamas dans le cadre de la guerre en cours avec Gaza. Les attaques se poursuivent alors que les tensions augmentent dans la région. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : mort de Shani Louk, festivalière allemande enlevée par le Hamas le 7 octobreDepuis la diffusion d’une vidéo montrant la jeune femme aux mains du Hamas, la famille conservait l’espoir de retrouver leur fille vivante. L’armée israélienne a toutefois confirmé sa mort grâce à des analyses ADN. Lire la suite ⮕

Guerre Hamas-Israël : la crédibilité perdue de la France au Proche-OrientEmmanuel Macron rencontre des familles franco-israéliennes à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, le 24 octobre 2023. Lire la suite ⮕

La guerre entre Israël et le Hamas révèle des complaisances avec l'islamisme en FranceMarine Le Pen accuse la France de complaisance envers l'islamisme lors de la guerre entre Israël et le Hamas. Elle critique notamment l'AFP pour ne pas qualifier directement le mouvement islamiste palestinien de terroriste. Lire la suite ⮕

Plus de 400 interpellations pour actes antisémites en France depuis l'attaque Israël-HamasLe garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a déclaré que plus de 400 personnes ont été interpellées en France pour des « actes antisémites » depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Lire la suite ⮕