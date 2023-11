Charente-Maritime : des habitants de Lauzières se sont retrouvés les pieds dans l’eau

Depuis vendredi soir et jusqu’à dimanche matin, la tempête Céline, avec ses rafales venant du sud, une pluie quasiment ininterrompue et de gros coefficients atteignant 104 de marnage en fin de journée, n...

Depuis vendredi soir et jusqu’à dimanche matin, la tempête Céline, avec ses rafales venant du sud, une pluie quasiment ininterrompue et de gros coefficients atteignant 104 de marnage en fin de journée, n’a pas épargné le secteur de Lauzières, à Nieul-sur-Mer.

Le maire, Marc Maigné, sur les lieux tout le week-end et joint ce lundi matin par téléphone, précise que « trois familles en location ont dû être relogées. La commune a été touchée en bas de Lauzières. Les maisons équipées de batardeaux par l’État ont été protégées. Un avertissement qui nous donne raison sur les risques de submersions, tant en alerte, qu’en risques. headtopics.com

Si la route de Lauzières à L’Houmeau a été coupée le temps des intempéries, tout est revenu à la normale ce lundi 30 octobre.À Lauzières, après la tempête Xynthia en 2010, 254 propriétés ont été diagnostiquées dangereuses en cas de forte tempête. À la suite de cette étude, 110 diagnostics ont été réalisés mais seulement 12 maisons ont été équipées de batardeaux.

