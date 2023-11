Guerre Israël-Hamas : mort de Shani Louk, festivalière allemande enlevée par le Hamas le 7 octobre

La cousine de Shani Louk, ici le 15 octobre, pour demander la libération de la jeune femme, retenue en otage par le Hamas depuis l’attaque surprise du 7 octobre dans une rave-party près de Gaza.La cousine de Shani Louk, ici le 15 octobre, pour demander la libération de la jeune femme, retenue en otage par le Hamas depuis l’attaque surprise du 7 octobre dans une rave-party près de Gaza.

INTERNATIONAL - Elle était l'un des visages de l'attaque du Hamas lors de la rave party dans le désert et, plus largement, des victimes de l'offensive du groupe terroriste palestinien contre Israël le 7 octobre dernier. Présentée comme l'une desMalheureusement, nous avons appris hier que ma fille n'était plus en vie

Reconnaissable à ses tatouages et sa coupe de cheveux, Shani avait été identifiée par sa famille, qui conservait alors l'espoir de retrouver leur fille vivante. Et comme le rappellent, l'espoir avait pu être entretenu grâce à des dépenses de carte de crédit et des appels d'hôpitaux de Gaza.

