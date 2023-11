Intempéries dans le Var et les Alpes-Maritimes : le point sur les routes fermées ce jeudi

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

BFMTV: Vagues-submersion: les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes en vigilance orangeLes Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var sont placés en vigilance orange ce jeudi. De fortes vagues et possibles débordements sont à prévoir sur le littoral.

BFMTV: Alpes-Maritimes: une automobiliste légèrement blessée après un éboulement sur la route à UtelleL'éboulement a totalement obstrué la chaussée. La circulation est pour le moment coupée dans les deux sens.

20MINUTES: Alpes-Maritimes : Une automobiliste blessée dans un important éboulementDes épisodes pluvieux ont causé plusieurs chutes de roches ces derniers jours sur les routes du département des Alpes-Maritimes

OUESTFRANCE: (Alpes-Maritimes) Un client mécontent agresse un pizzaïoloSamedi 28 octobre 2023, un client mécontent d'attendre son repas a agressé le gérant d'un restaurant dans les Alpes-Maritimes. Le pizzaïolo a été blessé et hospitalisé. Le suspect a pris la fuite mais s'est rendu au commissariat de Cannes. Il devait être jugé en comparution immédiate. Le pizzaïolo souffre d'un pneumothorax et a été transporté à l'hôpital Pasteur de Nice.

BFMTV: À l'occasion d'Halloween, focus sur des légendes dans les Alpes-MaritimesVIDÉO - À l'occasion d'Halloween, focus ce mardi sur des légendes mystérieuses dans les Alpes-Maritimes. Sorcellerie, malédiction et phénomènes paranormaux au programme.

BFMTV: Alpes-Maritimes: la grotte de la Baume obscure propose des visites libresVIDÉO - Dans les Alpes-Maritimes, la grotte de la Baume obscure à Saint-Vallier-de-Thiey, propose des visites libres.

