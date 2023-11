Les fabuleuses « copies de vrais » du philatéliste qui voulait tromper les experts

Jean de Sperati y tient. Et ce ne sont pas des juges de cour, devant lesquels il comparait une nouvelle fois en cette belle journée de 1947, qui vont l’intimider. Non, non et non, il ne fabrique pas des faux mais des ! Et s’il s’est lancé dans cette entreprise, ce n’est pas pour faire fortune ni enfumer ses clients, mais pour, comme le rapporte Lucette Blanc-Girardet dans sa remarquable biographie, ce Monsieur de Sperati ? Certains l’ont pensé.

Giovanni se découvre très vite des dons pour l’imitation. À 10 ans, il contrefait déjà à la perfection la signature du maître d’école de Pistoia et celle de ses parents. L’instituteur a l’habitude, en guise de bons points, de donner à ses élèves des carrés de papier signés de son nomPour ses condisciples, Giovanni reproduit, sur commande, un certain nombre de ces bons points dont la quantité ne devait pas manquer d’étonner le maître.

Giovanni est curieux de tout. Il aime les sciences, les formules chimiques, les tubes à essai, la flamme des becs Bunsen… Mais, comme il a aussi la bosse des maths et l’esprit pratique, il choisit de suivre des études de comptabilité à l’Institut technique Pierre Crescenzi de Bologne.Si Giovanni montre des prédispositions pour « les affaires », ce n’est pas le cas de son père qui coulesa fonderie et plombe les finances de la famille.

Massimo, le premier fils des Sperati, achète très jeune, un magasin de philatélie à Pise et crée un magazine dédié à sa passion,. Second de cordée ombilicale, Mariano est à la tête d’une boutique de cartes postales et de photographies, à Bologne. Quant au petit dernier, Emilio, il choisit l’uniforme, comme son père et son grand-père, et devient instructeur dans l’armée....

