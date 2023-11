Accident mortel sur l'A41 : une personne fonce dans la barrière de péage et décède dans son véhicule en feu

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MINUTESPARIS: Isère : Une femme retrouvée morte près d’une écluseLe personnel dédié au nettoyage des grilles a découvert le cadavre en amont du barrage de Vaugris, près de Vienne, en Isère

La source: 20minutesparis | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Un homme armé menace les passants et les employés d'une entreprise en IsèreUn homme de 31 ans s'est présenté avec un hachoir devant le parking d'une entreprise à Chasse-sur-Rhône, menaçant les personnes présentes. Les gendarmes ont dû faire usage de leur arme pour neutraliser l'individu. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs de l'attaque.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Isère : 146 morts dans une boîte de nuit, quand un incendie traumatisait la FranceDans la nuit du 1ᵉʳ novembre 1970, un incendie s'est déclaré dans la discothèque le 5/7, à Saint-Laurent-du-Pont (Isère). Ce soir-là, 146 personnes vont décéder.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

CNEWS: Etats-Unis : une tarentule provoque un accident de voitureUn touriste canadien a été blessé dans un accident de la route provoqué par une tarentule, le week-end dernier dans la Vallée de la Mort, en Californie (Etats-Unis).

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Villemur-sur-Tarn : une femme enceinte victime d'un accident de la routeUne voiture a terminé sa course sur le toit ce mardi en début d'après-midi, à Villemur sur Tarn au nord de Toulouse. Trois personnes ont été blessées dont une jeune femme enceinte et son petit garçon.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕