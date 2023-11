Se frayant à nouveau un chemin dans nos salles de cinéma, la saga littéraire de Suzanne Collins n’a pas dit son dernier mot et s’offre Hunger Games : La Ballade du serpent de l’oiseau. Dans un Capitole encore meurtri par la guerre, l’histoire est cette fois racontée du point de vue d’un personnage emblématique : Coriolanus Snow. Celui qui deviendra le président de Panem, véritable tyran et antagoniste de l’histoire principale, n’a pas toujours été l’être maléfique que l’on connaît.

Dans ce nouveau volet, l’autrice invitait les lecteurs et les lectrices à découvrir le passé d’un homme torturé, pour mieux comprendre les enjeux de son univers post-apocalyptique. Comment un pays né des cendres de l’Amérique du Nord en est venu à célébrer la mort d’enfants pour établir un semblant de paix sur le territoire ? Ces prémices toujours plus sombres et politiques font de ce nouveau volet l’un des plus prenants de la saga

LEHUFFPOST: Hunger Games : la ballade du serpent et de l’oiseau chanteurCinquième film et adaptation du quatrième roman paru en mai 2020. L’intrigue se déroule 64 ans avant les évènements de la saga d’origine avec Le film, au cinéma ce mercredi 15 novembre, est très fidèle au roman. Il suit le destin Coriolanus Snow (interprété par Tom Blyth), jeune habitant du Capitole et futur Président impitoyable de Panem . Ce dernier, dans sa quête de gloire et d’ascension sociale, va se lier avec Lucy Gray Baird, jeune fille du District 12, incarnée par Rachel Zegler (). Coriolanus Snow devient le mentor de la jeune femme, pour la 10e édition des Hunger Games . Pour gagner à deux, ils vont devoir se faire confiance, mais aussi déjouer les plans de la machiavélique Dr Gaul, incarnée par Viola Davis.Exit Katniss, Peeta et compagnie ? Pas vraiment. Carest rempli de clins d’œil aux quatre premiers films

GQ_FRANCE: Classement des films Hunger GamesGQ a classé les films de la saga Hunger Games , avec le préquel Hunger Games : La ballade de l'oiseau chanteur et du serpent sortant en salles. Découvrez le classement et les détails du cinquième opus.

