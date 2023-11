Hunger Games : la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur , cinquième film et adaptation du quatrième roman paru en mai 2020. L’intrigue se déroule 64 ans avant les évènements de la saga d’origine avec Le film, au cinéma ce mercredi 15 novembre, est très fidèle au roman. Il suit le destin Coriolanus Snow (interprété par Tom Blyth), jeune habitant du Capitole et futur Président impitoyable de Panem.

Ce dernier, dans sa quête de gloire et d’ascension sociale, va se lier avec Lucy Gray Baird, jeune fille du District 12, incarnée par Rachel Zegler (). Coriolanus Snow devient le mentor de la jeune femme, pour la 10e édition des Hunger Games. Pour gagner à deux, ils vont devoir se faire confiance, mais aussi déjouer les plans de la machiavélique Dr Gaul, incarnée par Viola Davis.Exit Katniss, Peeta et compagnie ? Pas vraiment. Carest rempli de clins d’œil aux quatre premiers film

:

LAVOİXDUNORD: Le CDI est-il encore un objectif pour la jeune génération ?Longtemps considéré comme un graal absolu vers lequel tous les salariés courent, le CDI est-il autant prisé qu’auparavant par la jeune génération ? D’après des chiffres récents, un quart des jeunes diplômés se tournent plutôt vers le CDD comme premier contrat, entre désir de liberté et envie d’entreprendre.

LADEPECHE31: Coup de jeune aux cérémonies de commémoration du 11-Novembre à AubiacChaque année, la municipalité d’Aubiac, étoffe la cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, d’une nouvelle initiative afin de motiver tous ceux désireux de respecter le devoir de mémoire.

NOTRETEMPS: Les 8 bonnes habitudes pour un âge biologique plus jeuneUne étude américaine révèle que les personnes qui suivent strictement 8 bonnes habitudes recommandées par les cardiologues ont un âge biologique plus faible que leur vrai âge. Découvrez ces 8 recommandations et quelques conseils pour les adopter.

MİDİLİBRE: Pour une dette de stups de 300 €, un jeune homme est enlevé à la gare d'Alès, conduit à la campagne, agressé eLes faits se sont produits entre Alès et Tornac dans le Gard. Les suspects devraient être jugés ce lundi au tribunal d'Alès.

ACTUFR: Les Sables-d'Olonne : une enquête ouverte après la noyade d'une jeune autiste de onze ansUn drame samedi 11 novembre, baie de Cayola, aux Sables-d'Olonne. Une jeune fille de 11 ans est tombée à l'eau, elle n'a pu être ranimée. Une enquête est ouverte.

RMCSPORT: Rennes: jeune défense à la peine, mercato sans effet, Genesio démuni… les raisons de la criseAnnoncé comme un candidat au podium après deux quatrièmes places et un mercato très ambitieux, Rennes, plombé par une succession d’erreurs défensives et un jeu atone, a raté son début de saison et ne compte que deux points d’avance sur le premier relégable.

