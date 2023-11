Des militants perchés dans les arbres pour éviter l'abattage de l'autoroute A69

Ils sont surnommés les « écureuils ». Depuis plusieurs semaines, des militants se perchent dans les arbres situés sur le tracé de la future autoroute A69 entre Castres et Toulouse pour éviter leur abattage dans le cadre du chantier de construction de l'infrastructure lancé il y a plusieurs mois. C'est le cas de Réva, Camille et Juliette postés depuis la soirée du jeudi 9 novembre dans les arbres d'un bois de Cuq-Toulza.

Pendant deux jours, ils ont vu les arbres présents autour d'eux tomber les uns après les autres. Et les gendarmes affluer sur le site pour tenter de les faire descendre. En vain. À lire aussi Pneus crevés, tags... La voiture d'un responsable du chantier de l'A69 vandalisée lors d'une réunion Assiégés par les forces de l'ordre Une situation rapidement dénoncée par les collectifs d'opposants à l'autoroute A6

GQ_FRANCE: Les cinéastes collaborant avec Netflix doivent capter l'attention des abonnés dès les premières minutesIl paraitrait qu’on demande aux cinéastes collaborant avec Netflix de ne pas trop faire patienter leurs abonnés. Que ces derniers, impatients et zappant à la vitesse du “Tudum !”, décideraient dans les cinq premières minutes d’un programme s’ils vont le poursuivre ou aller voir ailleurs. Cette règle, charmante épée de Damoclès placée au-dessus des réalisateurs, condamne certains d'entre eux à sortir les muscles pour capter l’attention de l’abonné.

20MİNUTES: Diffusion d'images insoutenables à l'Assemblée nationaleUne vidéo des massacres commis par le Hamas sur le territoire israélien sera projetée mardi après-midi dans une salle du Palais Bourbon. Ce film, d’environ trois quarts d’heure, a été réalisé par les autorités israéliennes à partir d’extraits des caméras et de téléphones des commandos du 7 octobre, tués ou faits prisonniers, et d’images captées par des victimes et des secouristes. On y voit des tueries de civils, des cadavres décapités et des corps d’enfants brûlés, selon le récit des journalistes de Libération qui ont assisté à l’une des projections pour la presse.

20MİNUTESMARS: Nice : Les cigarettes interdites sur toutes les plages publiques dès 2024La mairie annonce cette décision alors que la ville accueillera le Sommet de l’océan de l’ONU en 2025

BFMTV: Double meurtre de Revest-du-Bion: pourquoi les proches des victimes demandent des dommages et intérêtsSi le verdict de cette affaire a déjà été prononcé le 26 mai dernier pour les frères Mérino, les proches de Julien Boumlil et Gabriel Ferchal revendiquent aujourd'hui le droit à des dommages et intérêts.

TOPSANTE: Notre guide approfondi pour comparer les tarifs des assurances santé : les priorités et éléments à éviterSanté : Actualités et conseils santé

MARİANNELEMAG: Les femmes criminelles : des exceptions qui brisent les stéréotypesJusqu’au début du siècle dernier, les femmes étaient moins présentes que les hommes dans les statistiques criminelles, les criminelles paraissant presque faire figure d’exceptions. Pour expliquer ces terrifiantes exceptions, la science comportementale ne put qu’aligner des raisonnements stéréotypés : délicatesse féminine et moindre force physique peu propice à la violence, conscience maternelle d’une femme destinée à donner la vie plus que la mort… Cependant, les grandes criminelles du XXe siècle feront voler en éclat ces stéréotypes prouvant qu’elles peuvent être aussi meurtrières que les hommes

