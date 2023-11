Fin de crise dans la Silicon Valley ou début d’un grand ménage dans le secteur de l’intelligence artificielle ? OpenAI, le fleuron du domaine, a vécu des journées mouvementées qui risquent de marquer durablement les futurs progrès dans l’intelligence artificielle. Les raisons de ce licenciement soudain demeurent encore obscures. L'Intelligence Artificielle générative permet de produire textes, images et sons sur simple requête en langage courant.

Elle est considérée comme une révolution comparable à l'avènement d'internet. OpenAI dont Sam Altman est un des fondateurs, est leader sur le marché avec plusieurs milliards de dollars. Devenait-il trop enthousiaste ou encombrant ? Quelques jours avant sa mise à pied, lors de la présentation des dernières innovations de sa société, il affirmait : « Nous serons en mesure de faire plus, de créer plus et d'avoir plus. Au fur et à mesure que l'intelligence artificielle sera intégrée partout, nous aurons tous des superpouvoirs à la demand





RFI » / 🏆 40. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

De SpaceX à Anduril, quand la Silicon Valley arme l'AmériqueJosh Wolfe, le fondateur de Lux Capital, est l'un des premiers capital-risqueurs à s'être intéressé aux start-up développant des technologies à usage militaire. D'abord méfiante, la Silicon Valley se convertit désormais à la « defense tech », portée par les succès de SpaceX, Palantir et plus récemment Anduril.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Prison de Loire-Authion : les travaux vont démarrer fin 2025 pour une ouverture fin 2027Le comité de pilotage du centre pénitentiaire de Loire-Authion (Maine-et-Loire), la future prison d’Angers s’est réuni, ce jeudi 9 novembre, à la préfecture du Maine-et-Loire, à Angers, pour repréciser les grandes lignes d’un dossier qui comprendra une desserte d’accès par le nord, et un projet pour le territoire en matière de transports et de...

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Le patron d'OpenAI, Sam Altman, démis de ses fonctionsLe visage public d'OpenAI, à l'origine de la plateforme d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a été démis de ses fonctions de patron de l'entreprise vendredi 17 novembre, avec effet immédiat. Son renvoi a surpris la Silicon Valley, tant l'entrepreneur de 38 ans était considéré comme un pionnier et une des figures de proue des millions de personnes ont adopté ChatGPT, l'interface d'OpenAI capable de converser avec les humains en langage naturel et de générer toutes sortes de textes sur simple requête.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Sam Altman, pionnier de l'intelligence artificielle et entrepreneur à succès renvoyé d'OpenAISam Altman, le visage public d'OpenAI, qui a lancé la plateforme d'intelligence artificielle générative ChatGPT, est devenu en un an un personnage majeur de la Silicon Valley, avant d'être démis vendredi, avec effet immédiat, de ses fonctions de patron de l'entreprise.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Départ du patron d'OpenAI suite à des problèmes de communication🔴 Sam Altman, le patron d'OpenAI et créateur de ChatGPT, démis de ses fonctions Le conseil d'administration de la société américaine «a conclu» que l'homme d'affaires de 38 ans «n'était pas toujours franc dans ses communications». ↓

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, quitte ses fonctionsSam Altman, le PDG d'OpenAI, a été congédié brutalement par son conseil d'administration. Il est remplacé par Mira Murati, directrice de la technologie chez OpenAI. Le conseil d'administration a déclaré que Altman n'était pas sincère dans ses communications et qu'il n'avait plus confiance en ses capacités de leadership.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »