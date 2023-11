Le patron d'OpenAI, Sam Altman, démis de ses fonctions

Le visage public d'OpenAI, à l'origine de la plateforme d'intelligence artificielle générative ChatGPT, a été démis de ses fonctions de patron de l'entreprise vendredi 17 novembre, avec effet immédiat.

Son renvoi a surpris la Silicon Valley , tant l'entrepreneur de 38 ans était considéré comme un pionnier et une des figures de proue des millions de personnes ont adopté ChatGPT, l'interface d'OpenAI capable de converser avec les humains en langage naturel et de générer toutes sortes de textes sur simple requête. « Au fur et à mesure que l'intelligence (artificielle) sera intégrée partout, nous aurons tous des superpouvoirs à la demande », a promis Sam Altman lors d'une conférence jeudi, à la veille de son renvoi d'OpenAI. Et face aux fortes inquiétudes suscitées, notamment quant à la démocratie et à l'emploi, l'entrepreneur a assuré jeudi à l'AFP : « J'ai beaucoup d'empathie pour le ressenti des gens, quel que soit leur ressent





