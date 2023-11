Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, quitte ses fonctions

Electrochoc pour la Silicon Valley . Sam Altman , le PDG d'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, va quitter ses fonctions. La figure de proue de l'IA américaine a été congédiée brutalement par son conseil d'administration vendredi soir. Il est remplacé par Mira Murati , qui exerçait jusqu'à présent les fonctions de directrice de la technologie chez OpenAI.Le dirigeant a été licencié « après un processus de délibération », selon ce communiqué.

« Il n'a pas toujours été sincère dans ses communications avec le conseil, limitant ainsi sa capacité à exercer ses responsabilités. Le conseil d'administration n'a plus confiance dans ses capacités à continuer à diriger OpenAI. » Ce conseil d'administration est composé de quatre membres, dont Ilya Sutskever, le directeur scientifique de l'entreprise. Les trois autres sont le PDG de Quora, Adam D'Angelo, Tasha McCauley, une entrepreneuse mariée à l'acteur américain Joseph Gordon-Levitt, et Helen Toner, la directrice de la stratégie au Center for Security and Emerging Technology à l'université de Georgetow





