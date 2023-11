Accusations de mensonges et d'utilisation frauduleuse de fonds contre l'élu républicain George Santos

L' élu républicain George Santos est accusé d'avoir menti à ses donateurs et d'avoir utilisé leur argent à des fins personnelles. Le rapport du comité d'éthique américain publié jeudi 16 novembre prouve comment Santos a menti sur sa vie et détourné de l'argent de l'institution. Face à ces révélations, l'élu a annoncé qu'il ne se représenterait pas au Congrès en 2024.





