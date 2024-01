Disparition d'Emile : six mois après, toujours aucune piste

Son petit minois, ses yeux rieurs, ses cheveux blonds comme les blés et sa fleur bien calée derrière son oreille gauche. Six mois après la disparition du petit Emile, le visage du bambin est entré dans la mémoire collective. L’enfant a été aperçu pour la dernière fois le 8 juillet 2023 au Haut-Vernet, un petit hameau des Alpes-de-Haute-Provence. Deux passants affirment l’avoir vu descendre une rue du village aux alentours de 17 heures. Depuis, plus rien. Emile semble s’être volatilisé.

« S’il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui ; s’il est mort, dites-nous où il se trouve », ont supplié ses parents le 24 novembre, jour de ses 3 ans, dans un message diffusé sur Famille Chrétienne. Car malgré l’ouverture d’une information judiciaire, la mobilisation permanente de 25 gendarmes, aucune piste n’a réellement émergé, aucun suspect n’a été placé en garde à vue.« Ce n’est pas parce qu’on a l’impression qu’il ne se passe rien qu’il ne se passe rien », insiste une source proche du dossier





« Ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien qu'il ne se passe rien », insiste une source proche du dossier

