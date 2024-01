La famille Delon se déchire : retour sur les affres et les tourments

Une union sacrée qui n’a été que de courte durée. Depuis le mois de juillet dernier, la fratrie Delon ne cesse de se déchirer. Méfiance, colère et soupçons de manipulation viennent entacher les relations familiales. Alors que la santé d’Alain Delon est chancelante, ses trois enfants multiplient les déclarations ainsi que les batailles judiciaires. De quoi fragiliser un peu plus cette dynastie marquée par de vives tensions passées.

Pour mieux comprendre les affres et les tourments qui touchent la famille de l’acteur de 88 ans, Gala.fr vous propose une session de rattrapage en huit épisodes. 1. Le 5 juillet 2023, les enfants d’Alain Delon portent plainte contre Hiromi Rollin Tout commence en juillet 2023. Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon déposent deux plaintes contre Hiromi Rollin. Les trois enfants du Guépard estiment que leur père est sous l’emprise de cette femme, présentée comme sa “dame de compagnie”. La première plainte vise des faits de 'harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale', selon le magistra





