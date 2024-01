Rafael Nadal : un retour en force à Brisbane

Très rassurant lors de ses deux premiers matches de l'année à Brisbane, Rafael Nadal a apporté des premières réponses quant à sa capacité à revenir au plus haut niveau. Autant par son agressivité que par ses déplacements, le Majorquin a même parfois donné l'impression de ne jamais s'être arrêté. Mais n'a-t-il pas bien caché ses limites du moment et quels sont ses axes de travail ? Décryptage.

Deux victoires en deux matches, quatre sets remportés pour aucun perdu, pas le moindre break concédé et neuf petits jeux abandonnés. Ces quelques simples chiffres donnent une idée de la qualité assez bluffante du grand retour tennistique de Rafael Nadal après quasiment un an d'absence. Alors que le Majorquin lui-même ne savait pas trop à quelle sauce il allait être manger, force est de constater que c'est plutôt lui qui a dévoré ses premiers adversaires, tous deux classés autour de la 100e place mondiale (Dominic Thiem est 98e cette semaine etDominer ainsi des joueurs de ce niveau n'a rien d'anodin et non, le "Taureau de Manacor" ne semble pas être revenu seulement pour dire au revoi





Eurosport_FR » / 🏆 54. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Qu’est-ce qu’une infection à mycoplasme ?Les mycoplasmes - ou mycoplasma - sont des bactéries responsables d’infections respiratoires ou urogénitales chez l’homme et la femme. Quelles sont les spécificités de ces bactéries ? Comment se transmettent-elles ? Quels sont les traitements efficaces ? Les réponses d’Odile Bagot, gynéco-obstétricienne et auteure.

La source: Sante_Magazine - 🏆 81. / 51 Lire la suite »

Ticket RATP à 4 € (ou pas), périphérique à 50 km/h (ou pas)… Mais qui décide à la fin ?Paris se retrouve secouée par de vifs débats concernant la mobilité urbaine. Quelles seront les modifications appliquées à l'usage des services de la RATP et du périphérique lors de l'événement ?

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Nettoyer son four: les astuces qui marchent vraimentVotre four dégage des odeurs pendant la cuisson? Des amas de graisses se sont accumulées sur les parois et la vitre? Il est temps de le nettoyer. Quelles sont les méthodes naturelles efficaces? Quand lancer une pyrolyse? Voici comment lui redonner tout son éclat.

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

Le foie gras fait-il grossir ?À l’instar de la dinde aux marrons ou encore de la bûche de Noël, le foie gras revient chaque année sur les tables de Noël comme l’un des fleurons de la gastronomie française. Comment le déguster sans que la gourmandise fasse prendre des kilos ? Quelles sont les associations à éviter ? Le point avec Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste.

La source: Sante_Magazine - 🏆 81. / 51 Lire la suite »

Le foie gras des fêtes fait-il grossir ?À l’instar de la dinde aux marrons ou encore de la bûche de Noël, le foie gras revient chaque année sur les tables de Noël comme l’un des fleurons de la gastronomie française. Comment le déguster sans que la gourmandise fasse prendre des kilos ? Quelles sont les associations à éviter ? Le point avec Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste.

La source: Sante_Magazine - 🏆 81. / 51 Lire la suite »

Scrotum chez l’homme, de quoi s’agit-il ?Familièrement appelé « bourse », le scrotum désigne un sac de peau externe qui entoure et protège les testicules. Où se trouve-t-il exactement ? Quel est son rôle ? Quelles pathologies peuvent le toucher ? Le point sur cette partie de l'organe génital avec le Dr Antoine Faix, chirurgien-urologue-andrologue.

La source: Sante_Magazine - 🏆 81. / 51 Lire la suite »