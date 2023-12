Défense de Gérard Depardieu par son ancien agent

Depuis le début de l'affaire Depardieu, de nombreuses personnalités se sont exprimées sur les accusations de viol dont l'acteur français fait l'objet. Afin de le défendre ou, au contraire, de l'accabler, les sorties médiatiques se succèdent au sujet du monstre sacré. Ils ont défendu Depardieu Jean-Louis Livi Alors que "Complément d'Enquête" diffusait début décembre son numéro dédié à Gérard Depardieu, son ancien agent Jean-Louis Livi, a réagi dans l'émission.

Ce producteur reconnu a pris la défense de son ami, qu'il connaît depuis 40 ans. Alors que Gérard Depardieu n'a pas souhaité participer à l'émission, Jean-Louis Livi lui, souhaitait "quand même dire mes quelques vérités" au sujet de son ami et ancien protégé. Il déclare au sujet de l'acteur : "Je crois qu’il est profondément atteint, que ça l’éteint. Avec ce tombeau d’injures qui lui tombe dessus, il n’a pas la possibilité de s’exprimer, ou il ne le veut pa





