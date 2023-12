Une nouvelle accusation à l'encontre de Gérard Depardieu. Samedi 16 décembre 2023, l’actrice belge Brit Van Hoof (Le traitement, Belgica) a témoigné d'une agression sexuelle dont elle aurait été victime en 2014, lors de la remise de prix d’un festival de cinéma. Auprès du média belge Sudinfo, elle assure que l'acteur français lui aurait agrippé les fesses.

Une actrice a senti 'une grosse main palper' ses fesses Durant cette soirée organisée à Tournai, en Belgique, la femme 37 ans explique avoir rencontré l'acteur alors invité d’honneur du Ramdam festival. 'Il était là, il était très impressionnant, un peu effrayant aussi. Il nous avait dit avoir beaucoup aimé le film .' 'Alors qu’il était là, assis derrière nous en pleine standing ovation du public et devant les photographes, j’ai senti une grosse main palper mes fesses', raconte-t-elle. Et regrette : 'Sur le moment, je n'ai pas osé réagi





