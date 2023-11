Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, échoue à regagner le suffrage des habitants

et de sa métropole pour gagner, une quatrième fois, le suffrage des habitants de cette ville avec laquelle il entretenait une relation fusionnelle.

Avant de comprendre, au soir du premier tour des élections municipales, que celle-ci lui tournait le dos, prête à troquer ses projets de maire bâtisseur contre Ingratitude du jeu démocratique que le candidat vaincu, ébranlé, mit sur le compte des divisions qui entachèrent la fin de son troisième mandat, déjà perturbé par un passage compliqué au ministère de l'Intérieur.L'attractivité, maître-mot du maire socialiste Le professeur agrégé de lettres classiques, fils d'un métallurgiste et d'une femme de ménage, a réalisé ses deux rêves : devenir maire de Lyon et ministre. Le premier s'accomplit en 2001, lorsqu'il remporte les élections municipales contre la droite de Charles Millon et l'UDF Michel Mercier. Pendant trois mandats, il n'aura de cesse de hisser la capitale des Gaules au rang de métropole européenne, apte à jouer dans la même cour que Barcelone et Mila





L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, blessé lors du caillassage du car de LyonL'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, a été blessé lors du caillassage du car de Lyon avant le match contre Marseille. Il a dû recevoir douze points de suture et sa présence sur le terrain pour le prochain match reste incertaine.

Ligue 1 : le match reporté OM-Lyon organisé à Marseille, Lyon fait appelLe Vélodrome était plein quand est tombée la nouvelle du report du match.

Le Conseil d’État examine ce vendredi la dissolution d’un groupuscule antifasciste lyonnaisLe Groupe antifasciste Lyon et environs (Gale) est accusé par le ministère de l’Intérieur d’être à l’origine d’actions violentes à Lyon, justifiant sa dissolution.

Lyon Politiques: l'ancien maire Michel Noir revient sur son polarVIDÉO - Michel Noire, l'ancien maire de Lyon, revient sur la sortie de son nouveau livre 'Les chemises bleues d'Oppède le Vieux'.

Lyon : l’inauguration d’une mosquée par le maire Grégory Doucet fait polémiqueLe maire de Lyon est critiqué pour avoir accepté d’inaugurer une mosquée cette semaine, alors qu’il refuse de participer au Vœu des Échevins depuis son élection. L’élu écologiste assure s’en tenir à la stricte loi sur la laïcité.

