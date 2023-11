Défendre les libertés d'expression sur la Palestine : un enjeu académique

Face aux « intimidations, diffamations et restrictions de la parole scientifique » au sein des universités depuis les événements dramatiques du 7 octobre, plus de 1300 chercheur·ses et universitaires dénoncent « ce climat de menace qui engendre peur et autocensure au détriment de la libre expression ». Ils et elles souhaitent réaffirmer leur « droit de pouvoir soutenir des causes et exprimer des solidarités à titre individuel, comme tout·e citoyen·ne.

»Le 9 octobre dernier, la Ministre de l'ESR adressait une lettre aux président·es d'université et directrices et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche où elle rappelait que la France « a exprimé sa pleine solidarité envers Israël et les Israéliens

:

MARİANNELEMAG: Manifestation à Londres en faveur d'un cessez-le-feu en PalestineLes Britanniques étaient dans les rues de Londres samedi en faveur d’un cessez-le-feu immédiat en Palestine . La manifestation, commencée en début d’après-midi, s’est déroulée dans une ambiance plutôt bon enfant, comme l’a indiqué l’intégralité des médias britanniques.

MADEMARSEİLLE: Avec un ancrage territorial renforcé, Jean Castex veut mieux faire « FACE » aux inégalités🎂 La FondationFACE a célébré ce mardi au Pharo ses 30 ans d’existence en présence de son président JeanCASTEX. Un retour aux sources avant de se tourner vers l’avenir ⤵

LEPOİNT: Face au Black Friday, l’Ademe dégaine ses « dévendeurs »La nouvelle campagne de l'Agence de la transition écologique met en scène des « dévendeurs », qui conseillent de réparer ou de réutiliser plutôt que d'acheter un produit neuf.

COURRİERİNTER: L'avenir de l'Europe en péril face à l'extrême droite🇩🇪🇪🇺 Fermer les instituts Goethe, c’est tourner le dos à l’Europe · 'Vendre l’âme de l’Europe pour 24 millions, il faut aimer jouer avec le feu pour oser un tel coup', s'insurge la Süddeutsche Zeitung ⬇️

RMCSPORT: Lens s'impose face à l'OM mais le niveau du match inquiète Di MecoEn s'imposant dimanche sur un but de Jonathan Gradit dans les derniers instants, Lens a signé une belle opération comptable en l'emportant face à l'OM (1-0). Mais aux yeux d'Eric Di Meco, ce succès des Sang et Or ne suffit pas à faire oublier le niveau terrible du choc de la 12e journée de Ligue 1.

RMCSPORT: Bastien Chalureau, joueur du XV de France, fait face à des difficultés sportives et judiciairesQuart de finaliste du Mondial 2023 avec le XV de France, Bastien Chalureau a depuis retrouvé le quotidien du Top 14 à Montpellier. De retour à la compétition lors des défaites contre l’UBB (26-13) et Clermont (17-20), le deuxième ligne international (7 sélections) n’a pas réussi a aider son club à gagner un deuxième match cette saison. Des difficultés sportives avec le MHR qui s’accompagnent d’un extra-sportif compliqué, alors que s’ouvre ce mardi son procès en appel à Toulouse. Presque quatre ans après une bagarre alcoolisée, et environ trois ans après une condamnation en première instance, Bastien Chalureau fera encore face à la justice pour tenter d’échapper à une peine qui pourrait nuire à sa carrière. Et notamment chez les Bleus où il risquerait de connaître le même destin que Mohamed Haouas, écarté après sa condamnation pour violences conjugales au mois de mai. Chalureau accusé d’injures racistes pendant une bagarre Les déboires judiciaires de Bastien Chalureau ont commencé en janvier 2020 après une soirée trop arrosée dans une boîte de nuit de Toulouse

