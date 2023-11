Lens s'impose face à l'OM mais le niveau du match inquiète Di Meco

En s'imposant dimanche sur un but de Jonathan Gradit dans les derniers instants, Lens a signé une belle opération comptable en l'emportant face à l'OM (1-0). Mais aux yeux d'Eric Di Meco, ce succès des Sang et Or ne suffit pas à faire oublier le niveau terrible du choc de la 12e journée de Ligue 1. "Ce qui m’inquiète c’est le niveau offensif de l’OM. Faire mieux, oui tu peux, en Ligue 1 si tu es solide et en mettant quelques buts tu peux être à la hauteur de Lens.

L’OM a un match en retard aussi. Là l’OM pourrait être sixième. Donc ce n’est pas la cata au niveau comptable. Mais on est obligé de regarder ce qui est produit", a analysé le consultant ce lundi dans l'émission le Super Moscato Show sur RMC. "Déjà il faut dire que le match de dimanche soir était catastrophique! C’était irregardable! J’ai regardé par conscience professionnelle mais parfois je m’en veux d’être consciencieux." Et l'ex-défenseur de l'OM d'ajouter: "Franchement j’ai souffert et des deux côté

:

LOBS: Ligue 1: Lens l'emporte in extremis et enfonce l'OM (1-0)Les Lens ois vainqueurs in extremis de l'OM grâce à un but de Jonathan Gradit (à gauche) au stade Bollaert, le 12 novembre 2023

La source: lobs | Lire la suite »

LAPROVENCE: Ligue 1: Lens l'emporte in extremis et enfonce l'OM (1-0)Dans les derniers instants du match, Lens a arraché la victoire au Stade Bollaert contre Marseille (1-0) dimanche lors de la douzième journée de Ligue 1 , réussissant une spectaculaire remontée au classement, au contraire de son adversaire du soir

La source: laprovence | Lire la suite »

LE_FİGARO: Ligue 1 : Lens arrache la victoire à Bollaert contre MarseilleLes Nordistes se sont imposés in extremis face à l’OM (1-0), en clôture de la 12e journée de Ligue 1 .

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

RMCSPORT: OM-Lens: Gattuso 'préoccupé' après la défaiteGennaro Gattuso, entraîneur de l’OM, s’inquiète du niveau de certains joueurs mais aussi du mental de son groupe après le nouveau revers de son équipe à Lens (1-0), dimanche.

La source: RMCsport | Lire la suite »

RMCSPORT: Lens-OM : le Racing s'impose au bout de l'ennui Lens continue sa remontée au classement. Les Sang et Or se sont imposés en toute fin de match contre l'OM grâce à un but de Gradit (1-0).

La source: RMCsport | Lire la suite »

LACROİX: Ligue 1: Lens l'emporte in extremis et enfonce l'OM (1-0)Dans les derniers instants du match, Lens a arraché la victoire au Stade Bollaert contre Marseille (1-0) dimanche lors de la douzième journée de Ligue 1 , réussissant une spectaculaire remontée au classement, au contraire de son adversaire du soir.

La source: LaCroix | Lire la suite »