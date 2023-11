Vincent doit mourir : un regard vert intense au cœur de l'intrigue

C'est un regard vert intense, un peu halluciné, qui imprime de plus en plus la mémoire du public français. Ce regard est au centre de l'intrigue de Vincent doit mourir, de Stéphan Castang, présenté à la Semaine de la critique au 76e Festival de Cannes, et en salles le 15 novembre. Karim Leklou y interprète un graphiste sans histoires que ses collègues, ses voisins ou des inconnus se mettent soudain à attaquer, sans raison apparente, après un simple coup d'œil.

Devenu cible mouvante, Vincent doit sauver sa peau et pour cela se confiner, se défendre, prendre les armes et un chien (mention spéciale à Suzie, le staffie que l'acteur a soutenu dans la course à la Palm Dog). Et tenter malgré tout de vivre une histoire d'amour avec une serveuse un peu braque (Vimala Pons). Dans ce survival aux nuances tragicomiques, parabole sur une époque où tout, d'un virus à une parole malheureuse, fait de l'autre une menace potentielle, Karim Leklou excell

MİDİLİBRE: Mort du petit Fayed à Nîmes : une série d’interpellationsUne vaste opération a été lancée ce lundi dans le cadre de l’enquête sur la mort par balle du petit Fayed, âgé de 10 ans, survenue le 21 août dernier dans le quartier de Pissevin, à Nîmes. L’affaire porte aussi sur un autre décès par balles d’un jeune homme de 19 ans, dans la nuit du 23 au 24 août, dans le même quartier. La police judiciaire, appuyée par le Raid et la brigade de recherches et d’intervention (BRI), a procédé à cinq ou six interpellations à Nîmes, Rodilhan, Marseille et plus largement dans les Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l’instruction d’un juge de la juridiction interrégionale spécialisée. Depuis plusieurs mois, et notamment depuis la venue à Nîmes du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les juges de la Jirs de Marseille et le parquet du tribunal judiciaire sont mobilisés pour tenter d’identifier les suspects impliqués dans ces fusillades

SUDOUEST: Nouvel épisode pluvieux préoccupant dans le Pas-de-CalaisAprès une accalmie ce week-end, le Pas-de-Calais va de nouveau connaître des pluies « importantes » ce lundi et mardi, une situation jugée « préoccupante » par la préfecture.

CLOSERFR: Les 15 couples inoubliables de l'émission L'amour est dans le préCloser vous propose de revenir sur 15 couples inoubliables de l’aventure L’amour est dans le pré en commençant par un personnage mythique : François de la saison 9. Deuxième couple très marquant qui remonte aussi aux anciennes saisons : celui de Thierry et Annie.

LE_FİGARO: Après les inondations dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs devant l’ampleur des dégâtsDe gros dégâts chez les agriculteurs suite aux inondations dans le Pas-de-Calais Des vaches qui produisent déjà 20% de moins de lait qu’à l’ordinaire, plus de 2500 hectares de culture sous l’eau... Toutes ces pertes auraient pu être évitées. ↓

LACROİX: Travail de l'Inirr pour reconnaître et réparer les violences sexuelles dans l'Église catholiqueLa commission Inirr travaille dur pour écouter, reconnaître et réparer les violences sexuelles commises sur des mineurs au sein de l'Église catholique. Leur mission est de proposer des mesures de réparation financière et des démarches restauratives aux victimes.

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le Pas-de-Calais : les précipitations continuentLe Pas-de-Calais a traversé ce lundi un nouvel épisode pluvieux après une accalmie de 48 heures pendant le week-end, une situation jugée « préoccupante » par la préfecture. Les précipitations, sur des sols déjà saturés, vont monter en intensité jusqu’à mardi, journée qui « pourrait être marquée par des pluies importantes et plus intenses », avec « un impact considérable sur les cours d’eau ». On observe encore « une crue importante sur la plaine de la Lys et la Canche, où les débordements conséquents sont localement observés ». La tension perdure également sur l’Aa. La situation reste notamment difficile autour de Saint-Omer et Montreuil. Dans 279 communes du Pas-de-Calais, les établissements scolaires restent fermés jusqu’à mardi 14 novembre, soit 388 établissements concernés. Xavier Bertrand a estimé les dégâts dans la région à « certainement » plusieurs milliards d’euros. Emmanuel et Brigitte Macron sont attendus ce mardi matin, vers 11h30, à Blendecques et Saint-Omer pour rencontrer les secours et les sinistrés.

