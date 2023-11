Défaite de l'ASVEL à l'inauguration de la LDLC Arena

Pour son inauguration, la nouvelle LDLC Arena de l'ASVEL a vécu une soirée inoubliable. Mais il n'aura manqué que la victoire pour les Villeurbannais, battus 100-101 au bout de deux prolongations par le Bayern Munich, après avoir eu trois occasions de gagner au buzzer...

Au moins, les 11 354 curieux de la LDLC Arena auront peut-être envie de revenir voir un match de basket… Comment pourrait-il en être autrement après un tel thriller de 50 minutes ? Mais pour le coup, ça leur fait une belle jambe aux Villeurbannais…La soirée de l’inauguration de la nouvelle enceinte décinoise restera inoubliable mais il aura effectivement le plus important, la victoire, au bout d’une quantité hallucinante de ces fameux petits détails, ceux qui coûtent des matchs au plus haut niveau continental. De l’ordre de ceux, aussi, qui font qu’une avance de 12 points (63-51, 31e minute) peut être gaspillée en un quart-temps…, acquiesce TLC, auteur de 20 points à 6/17 et 3 passes décisive





