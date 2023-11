Moins de repos pour cause de JO : le gouvernement a publié vendredi 24 novembre, sous les protestations syndicales , un décret permettant de suspendre le repos hebdomadaire dans les entreprises qui participeront à l'organisation ou la diffusion des Jeux olympiques de Paris.

Cette dérogation au repos hebdomadaire obligatoire est accordée 'aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de captation, de transmission, de diffusion et de retransmission des compétitions organisées dans le cadre des Jeux olympiques de 2024 ainsi que pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des Jeux olympiques', indique le décret. La dérogation de près d'un mois déborde la période des Jeux strictement dite : elle commence le 18 juillet, huit jours avant le début des Jeux , et s'achève le 14 août, trois jours après leur fi





