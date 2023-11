La LDLC Arena de Décines bientôt mise en vente

Même pas encore officiellement ouverte au public et déjà sur le point d’être vendue. C’est l’étrange destin de la LDLC Arena de Décines, située à proximité du Groupama Stadium, qui va accueillir son premier événement ce jeudi. A 20 heures, l’Asvel de Tony Parker y accueillera le Bayern Munich en Euroligue, avant que ne s’enchaînent dans cette enceinte de 12.000 à 16.000 places des spectacles de Florence Foresti (le 28 novembre), Lomepal (1er décembre) et Sting (13 décembre).

« C’est la salle de demain, et ça va être l’une des plus belles au monde », martèle l’ancien meneur de jeu des Spurs, qui voit dans cette propriété d'OL Groupe « l’aboutissement d’une décennie » à la présidence de l’Asvel.Un enthousiasme que partageait Jean-Michel Aulas, en septembre 2022, lors de la pose du premier siège. Sauf que son successeur John Textor compte donc se séparer au plus vite de cette LDLC Arena dont le coût global de construction s’est élevé à 141 millions d’euro





