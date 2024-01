Parabènes, conservateurs allergènes, silicones… Les fonds de teints ne sont pas épargnés par les ingrédients indésirables qui peuvent présenter des risques pour la santé à long terme. Face à l’arsenal de références disponibles sur le marché, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Compact, liquide, en poudre, en mousse, en stick… On retrouve une multitude de produits et des palettes de teintes de plus en plus large.

Mais alors, comment choisir son fond de teint ? Quels critères prendre en compte ? Quels ingrédients éviter ? Une enquête présentée dans un hors-série de 60 Millions de consommateurs nous aide à faire notre choix après analyse de 6 produits. Quels critères pour choisir mon fond de teint ? Sur les fonds de teint, le prix semble être un indicateur du rendu. « De manière générale, le prix reflète le niveau de technicité du produit. J’exerce depuis près de 30 ans et je n’ai jamais vu un fond de teint bon marché avec un beau rendu », estime Louise Wittlich, maquilleuse professionnelle auprès de l’association de consommateur





topsante » / 🏆 52. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'Faire briller Marseille' : comment la municipalité veut faire des JO 2024 une fête populaireMarseille ne jouera pas les figurantes aux JO de Paris 2024 ! C’est du moins la volonté de la municipalité, qui promet une grande fête populaire autour de l’arrivée de la flamme et des épreuves de voile (et de football).

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Comment faire une raclette light ? Recettes et astucesQuoi de plus convivial et réconfortant au cœur de l’hiver, que de partager une raclette avec ses amis ? Mais la peur de voir les kilos s’accumuler sous la doudoune nous empêche bien souvent de la déguster en toute bonne conscience.

La source: Sante_Magazine - 🏆 81. / 51 Lire la suite »

Une sieste peut-elle compenser une mauvaise nuit de sommeil ?Pour beaucoup, la sieste reste le meilleur allié des nuits écourtées, fragmentées ou carrément blanches. Mais est-elle véritablement un réflexe efficace et sain ? Éclairage d'une neuroscientifique.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Identification d'une victime du 11 septembre 2001 : une étape cruciale dans le processus de deuilLe travail minutieux des médecins légistes de New York a permis d'identifier formellement John Ballantine Niven, victime du 11 septembre 2001. Cette avancée représente une étape cruciale dans le processus de deuil pour sa famille et honore la mémoire des victimes de cette tragédie.

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Comment réussir la frangipane de sa galette des rois ? La recette en images de Benoît CastelUne frangipane bien épaisse est essentielle pour assurer la réussite d’une galette des rois

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Les bonnes résolutions du Nouvel An : comment les rendre efficaces et bénéfiques pour notre bien-êtreUne psychologue explique comment rendre les bonnes résolutions du Nouvel An efficaces et bénéfiques pour notre bien-être.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »