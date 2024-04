Chute grave lors de la 4e étape du Tour du Pays Basque

Jonas Vingegaard a été hospitalisé après une grave chute qui a également impliqué plusieurs coureurs, notamment Primoz Roglic et Remco Evenepoel , jeudi lors de la 4e étape du Tour du Pays Basque. Les trois hommes ont abandonné. Le Danois a été placé en position latérale de sécurité par les secours, avant d'être évacué sur une civière avec une assistance respiratoire et une minerve, selon les images télévisées.

Les équipes de Vingegaard (Visma-Lease a bike) et d'Evenepoel (Soudal Quick-Step) ont rapidement annoncé leur abandon sur leurs réseaux sociaux. Les deux coureurs ont été transportés vers un hôpital. Un autre coureur, l'Australien Jay Vine, est resté très longtemps immobile sur le sol, pris en charge par les secours. Son équipe a également annoncé qu'il avait été transporté vers l'hôpital. Les organisateurs ont un moment neutralisé la course, avant de la relance

Chute Tour Du Pays Basque Jonas Vingegaard Primoz Roglic Remco Evenepoel Abandon

