Chute spectaculaire lors de la quatrième étape du tour du Pays basque

Une chute très spectaculaire est survenue à environ 30 kilomètres de l’arrivée de la quatrième étape du tour du Pays basque entre Etxarri Aranatz et Legutio. Un incident impliquant les grands favoris de l’épreuve : Primoz Roglic, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Ce dernier lourdement touché et évacué sur civière dans une ambulance, juste après avoir été placé en position latérale de sécurité. Twitter.

com / Contenu embed Twitter Des conséquences sur le Tour de France ? Le champion belge Evenepoel est lui tombé dans la prairie de manière assez impressionnante. Son équipe a annoncé son abandon sur les réseaux sociaux. Un autre coureur de la formation UAE Emirates, Jay Vine, a chuté lourdement et ne bougeait pas sur le bord de la route au moment d’être soigné. Selon les informations d’Eurosport Espagne, le coureur était conscient dans l’ambulance. * Après cette terrible chute, les organisateurs ont décidé de suspendre la course pour le peloton mais pas pour l’échappé

Chute Tour Du Pays Basque Favoris Blessures Suspension De La Course

