Adoption d'une proposition de loi pour limiter la diffusion des polluants éternels

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, jeudi 4 avril, une proposition de loi des députés écologistes destinée à limiter la diffusion des ' polluants éternels '. Massivement présentes dans la vie courante, ces substances per- et polyfluoroalkylés (PFAS) doivent leur surnom à leur cycle de vie très long et, pour certaines, à leur effet néfaste sur la santé .

Cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité, malgré les réticences du gouvernement sur plusieurs points, avec 186 voix pour et aucune contre, mais 27 abstentions. L'intégralité des députés des Républicains et du Rassemblement national présents se sont abstenus, selon le site de l'Assemblée. Le texte doit désormais être étudié au Sénat

