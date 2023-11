ChatGPT Plus : Deux nouvelles fonctionnalités pour l'IA

possède une version payante, qui bénéficie en avant-première de toutes les nouveautés de l'IA : ChatGPT Plus. Un privilège qui apparaît une fois encore ces derniers jours avec la mise en place de deux nouvelles fonctionnalités au sein des options de fonctionnement de l'IADeux nouvelles fonctions commencent à faire leur apparition sur ChatGPT Plus.

Une fois leur fichier mise en ligne, ChatGPT pourra ensuite analyser et traiter les données qui s'y trouvent, afin derrière de pouvoir répondre aux demandes de l'utilisateur en rapport avec ledit fichier. Une avancée notable, grâce à laquelle il sera possible par exemple de résumer les données intégrées au chatbot, ou d'obtenir des réponses basées sur ces mêmes données.

L'autre nouveauté, peut-être moins fondamentale, mais qui devrait améliorer la qualité de la prise en main, est le changement dorénavant automatique entre les différents modes du chatbot. Auparavant, il fallait, après saisi son prompt, choisir selon quel mode la demande serait traitée (navigation web, utilisation de Dall-E 3 ou coder en Python…). headtopics.com

Avec les changements apportés, l'IA comprend à partir du prompt quel mode doit être utilisé, sans intervention humaine, ce qui facilite une fois encore la navigation. Pour ceux qui souhaitent garder la main sur le mode à utiliser, et ne pas laisser ChatGPT choisir, il sera par ailleurs toujours possible de sélectionner l'entrée voulue sur le menu déroulant.

Créé par OpenAI, ChatGPT est un chatbot avancé propulsé par le modèle linguistique de dernière génération GPT-4. En exploitant des technologies d'apprentissage en profondeur et d'intelligence artificielle, ce chatbot a la capacité de déchiffrer et de comprendre les demandes des utilisateurs. headtopics.com

Deux morts et deux blessés graves lors d'une fusillade à Pont-Saint-EspritDans la nuit de samedi à dimanche, une fusillade a éclaté à Pont-Saint-Esprit, faisant deux morts et deux blessés graves. Les circonstances de l'incident sont encore inconnues, mais il semble s'agir d'un règlement de comptes. L'enquête est en cours.

