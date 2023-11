ChatGPT Plus sait maintenant analyser vos fichiers, une fonction qui change beaucoup de choses

possède une version payante, qui bénéficie en avant-première de toutes les nouveautés de l'IA : ChatGPT Plus. Un privilège qui apparaît une fois encore ces derniers jours avec la mise en place de deux nouvelles fonctionnalités au sein des options de fonctionnement de l'IADeux nouvelles fonctions commencent à faire leur apparition sur ChatGPT Plus.

Une fois leur fichier mise en ligne, ChatGPT pourra ensuite analyser et traiter les données qui s'y trouvent, afin derrière de pouvoir répondre aux demandes de l'utilisateur en rapport avec ledit fichier. Une avancée notable, grâce à laquelle il sera possible par exemple de résumer les données intégrées au chatbot, ou d'obtenir des réponses basées sur ces mêmes données.

L'autre nouveauté, peut-être moins fondamentale, mais qui devrait améliorer la qualité de la prise en main, est le changement dorénavant automatique entre les différents modes du chatbot. Auparavant, il fallait, après saisi son prompt, choisir selon quel mode la demande serait traitée (navigation web, utilisation de Dall-E 3 ou coder en Python…). headtopics.com

Avec les changements apportés, l'IA comprend à partir du prompt quel mode doit être utilisé, sans intervention humaine, ce qui facilite une fois encore la navigation. Pour ceux qui souhaitent garder la main sur le mode à utiliser, et ne pas laisser ChatGPT choisir, il sera par ailleurs toujours possible de sélectionner l'entrée voulue sur le menu déroulant.Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies.

